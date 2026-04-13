Вэнс вернулся в США после встречи с делегацией Ирана

Вице-президент США Вэнс вернулся на родину после переговоров с делегацией Ирана

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс вернулся на родину после переговоров, прошедших с иранской делегацией в Исламабаде. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что борт номер два сел на авиабазе Джойнт-Бейс Эндрюс в 16:31 по местному времени (23:31 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»).

Между тем, официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что стороны достигли взаимопонимания по двум-трем ключевым пунктам, но позиции Вашингтона и Тегерана остались далеки.

Ранее лидер США Дональд Трамп рассказал, что представители американской делегации прониклись уважением к делегации Ирана на переговорах в Исламабаде. По его словам, участники переговорного процесса от Исламской Республики были очень непреклонны в отношении единственного самого важного вопроса.