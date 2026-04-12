Трамп рассказал о впечатлениях от иранской делегации во время переговоров

Трамп: Представители США прониклись уважением к делегации Ирана на переговорах

Представители США прониклись уважением к делегации Ирана на переговорах в Исламабаде, заявил президент США Дональд Трамп. Впечатлениями от работы с иранскими дипломатами он поделился в социальной сети Truth Social.

Трамп рассказал, что его представители стали очень «дружелюбно и уважительно» отзываться о председателе парламента Ирана Мохаммаде-Багер Галибафе, главе МИД Ирана Аббасе Аракчи и Али Багери. Однако, по словам президента США, это не имеет значения, поскольку это не изменило исхода встречи.

Американский лидер отметил, что представители Ирана во время переговорного процесса были очень непреклонны в отношении единственного самого важного вопроса.

Утром 12 апреля стало известно, что США и Иран провели раунд переговоров в столице Пакистана Исламабаде. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после почти 21-часовой встречи американская делегация возвращается на родину, не достигнув сделки с Тегераном.

Позже Трамп обвинил Иран в нарушении обещания открыть Ормузский пролив для судоходства. Это вызвало тревогу, дислокацию и причинило боль многим людям и странам по всему миру, написал он.