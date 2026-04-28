Назван худший сценарий для Трампа в конфликте с Ираном

Axios: США могут оказаться в замороженном конфликте с Ираном

Американские чиновники опасаются, что США окажутся втянуты в замороженный конфликт с Ираном — без полноценной войны, но и без мирного соглашения. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации.

При таком сценарии Ормузский пролив останется закрыт, а блокада со стороны США продолжится. Обе стороны будут ждать, пока противник дрогнет. «Замороженный конфликт — худший вариант для Трампа с политической и экономической точек зрения», — заявил источник, близкий к президенту.

По данным пяти советников, Дональд Трамп колеблется между новыми ударами и усилением санкций. «Все, что они понимают, — это бомбы», — сказал Трамп одному из советников. В команде президента отметили, что он разочарован, но настроен реалистично: силу применять не хочет, но и не отступает.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и его команда по нацбезопасности скептически отнеслись к предложению Ирана о проведении трехэтапных переговоров. Уточняется, что американский лидер не стал отвергать идею Тегерана, однако обвинил иранские власти в нежелании выполнить ключевое требование Вашингтона — отказаться от обогащения урана.