15:26, 28 апреля 2026Мир

Назван худший сценарий для Трампа в конфликте с Ираном

Axios: США могут оказаться в замороженном конфликте с Ираном
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Американские чиновники опасаются, что США окажутся втянуты в замороженный конфликт с Ираном — без полноценной войны, но и без мирного соглашения. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации.

При таком сценарии Ормузский пролив останется закрыт, а блокада со стороны США продолжится. Обе стороны будут ждать, пока противник дрогнет. «Замороженный конфликт — худший вариант для Трампа с политической и экономической точек зрения», — заявил источник, близкий к президенту.

По данным пяти советников, Дональд Трамп колеблется между новыми ударами и усилением санкций. «Все, что они понимают, — это бомбы», — сказал Трамп одному из советников. В команде президента отметили, что он разочарован, но настроен реалистично: силу применять не хочет, но и не отступает.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и его команда по нацбезопасности скептически отнеслись к предложению Ирана о проведении трехэтапных переговоров. Уточняется, что американский лидер не стал отвергать идею Тегерана, однако обвинил иранские власти в нежелании выполнить ключевое требование Вашингтона — отказаться от обогащения урана.

    Последние новости

    ОАЭ сообщили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

    В России прокомментировали возможный запрет Берлина на символику 9 Мая

    Бывшая участница российского шоу о выживании раскрыла правду о питании на проекте

    Бывший украинский футболист рассказал о предложении стать капитаном сборной России

    Популярная в 2000-х челка вернулась в моду

    Шуфутинский высказался о творчестве SHAMAN

    Россиянка с двумя детьми попала в полицию из-за игрушек на вечеринке

    Германия начала разработку проекта бюджета с 200 млрд евро заимствований

    Подача воды приостановлена в Туапсе из-за пожара на НПЗ

    Мужчин предупредили о постепенно развивающихся симптомах простатита

    Все новости
