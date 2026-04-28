Стало известно о реакции Трампа на предложение Ирана по завершению войны

NYT: Трамп заявил, что не удовлетворен предложением Ирана по завершению войны

Президент США Дональд Трамп заявил советникам, что не удовлетворен предложением Ирана по открытию Ормузского пролива и завершению войны. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Точные причины неудовлетворенности Трампа в этом предложении неясны, но он неоднократно заявлял, что Иран не может обладать ядерным оружием», — говорится в материале.

По данным газеты, план действительно предусматривает прекращение морской блокады, но откладывает решение вопроса о ядерной программе. Отмечается, что предложение Ирана вызвало оживленные споры внутри администрации о том, у какой стороны больше рычагов давления и кто лучше выдержит экономические последствия блокады.

Противники иранского предложения говорят, что в случае его принятия война не достигла бы одной из ключевых целей — усиления давления на Тегеран по ядерной программе. По словам одного американского чиновника, принятие этого предложения может выглядеть как лишение Трампа «победы».

Другие работники американской администрации считают такую оценку ошибочной, указывая на ужесточение позиции Тегерана и усиление влияния Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По оценке чиновников США, без возобновления военных действий оснований ожидать изменения позиции Ирана немного.

Ранее стало известно, что Трамп и его команда по нацбезопасности скептически отнеслись к предложению Ирана о проведении трехэтапных переговоров. Уточняется, что американский лидер не стал отвергать идею Тегерана, однако обвинил иранские власти в нежелании выполнить ключевое требование Вашингтона — отказаться от обогащения урана.