Объем наличных в обращении вырос в России до максимума

ЦБ: В мае объем наличных в обращении вырос больше чем на 381 млрд рублей

В прошлом месяце объем наличных денег в обращении вырос на 381,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Банк России.

Достигнутое значение оказалось максимальным для мая за период с 1995 года. Высокий спрос на наличность отмечается уже третий месяц подряд. Как отметил ЦБ, в марте показатель составил 301,1 миллиарда рублей, а в апреле — 678,7 миллиарда. Всего с начала года объем наличных денег в обращении увеличился на 1,09 триллиона рублей.

В конце мая глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина объяснила рост спроса на наличные проблемами при оплате товаров и услуг с учетом нестабильной работы интернета. В такой ситуации жители России предпочитают формировать запас наличных. Предполагается, что эта тенденция не будет долгосрочной.

По итогам I квартала 2026 года доля безналичных платежей в розничном обороте увеличилась на 0,9 процентного пункта в сравнении с показателем за октябрь-декабрь 2025-го.