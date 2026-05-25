12:47, 25 мая 2026

ЦБ спрогнозировал рост доли одного вида платежей в России

Глава отдела ЦБ Бакина: Доля безналичных платежей достигнет 90 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bashar Creates / Shutterstock / Fotodom

По итогам первого квартала 2026 года доля безналичных платежей в розничном обороте увеличилась на 0,9 процентного пункта (п.п.) в сравнении с показателем за октябрь-декабрь 2025-го, положительная динамика сохранится в среднесрочной перспективе. Об этом заявила глава департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина, ее слова приводит «Интерфакс».

К концу этого или началу следующего года доля подобного вида платежей на внутреннем рынке с большой долей вероятности достигнет 90 процентов, ожидает она. Превысить этот порог, скорее всего, удастся гораздо раньше 2030 года, констатировал руководитель отдела регулятора.

Вместе с тем Бакина отметила рост спроса россиян на наличные. Подобную динамику она объяснила стремлением граждан сформировать запас в случае возникновения проблем с оплатой через терминал. Однако в общей структуре доля наличных остается относительно небольшой — 1 процент по количеству и 9 процентов по объему. «Мы пока не видим замедления именно в безналичных оплатах», — резюмировала Бакина.

Банковские карты в целом остаются основным платежным инструментом россиян, заявили ранее в ЦБ. В январе-марте на долю пластика (включая кредитки) пришлось свыше половины всех платежей граждан. Вместе с тем россияне стали активнее пользоваться альтернативными способами оплаты — QR-кодами, биометрией, платежными приложениями и другими некарточными сервисами.

