ЦБ назвал основной платежный инструмент россиян

ЦБ: Банковские карты остаются основным платежным инструментом россиян

Банковские карты продолжают оставаться основным платежным инструментом россиян, ими граждане пользуются чаще всего при оплате товаров и услуг. Об этом говорится в аналитическом обзоре Центробанка (ЦБ).

На долю пластика в настоящее время приходится свыше половины всех платежей граждан, отметили в регуляторе. Вместе с тем доля карточных платежей в январе-марте продолжила снижаться. В количественном выражении показатель просел на 7 процентных пунктов (п.п.) год к году, а по объему — на 4 п.п.

К началу апреля в России было выпущено в общей сложности 548,6 миллиона расчетных и кредитных карт, добавили в ЦБ. Доля активного пластика на внутреннем рынке по-прежнему составляет около 50 процентов.

При этом в начале года россияне стали активнее использовать альтернативные способы оплаты. Речь идет о QR-кодах, биометрии, платежных приложениях и других некарточных сервисах. Их доля в структуре платежей физлиц за отчетный период увеличилась на 0,8 п.п. и достигла 14,9 процента, констатировали в регуляторе.

Если популярность традиционных банковских карт в России остается стабильно высокой, то спрос на кредитки в начале второго месяца весны заметно упал. Так, выдача новых кредитных карт сократилась на 7,5 процента в месячном выражении, до 1,29 миллиона единиц. Подобная динамика обусловлена в том числе жесткими условиями по такого рода банковским продуктам, отмечают эксперты. Кроме того, на ситуацию влияет ужесточение регулирования выдач со стороны ЦБ. Шансы граждан с высокой долговой нагрузкой получить кредитку в таком случае становятся крайне низкими.