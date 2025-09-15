Турист описал свой отпуск в Крыму словами «постоянное напряжение и нервотрепка». Своими впечатлениями он поделился с порталом «Маленькая Сызрань».

Евгений приехал в Крым с другом из Сызрани, вместе они остановились в пригороде Ялты. По словам путешественника, проблемы начались с момента, когда они попытались попасть на пляж. Перед ним их остановили военные, заявив, что вход запрещен из соображений безопасности. Также им сообщили, что во всех близлежащих курортных зонах действуют такие же ограничения. В итоге туристам рекомендовали отправиться на «дикий» пляж, где им наконец удалось отдохнуть.

Кроме того, на протяжении всего времени пребывания в Крыму Евгения беспокоил вопрос безопасности и частые атаки дронов. «Это же постоянное напряжение и нервотрепка! <…>Громкоговорители достали — почти каждый день кричали об опасности воздушной атаки, сирены включали, спать не давали», — делится турист.

Россиянин подчеркнул, что цены на полуострове «кусачие». Вместе с другом он сделал вывод, что отдых в Крыму недешевый. Также турист предупредил путешественников, добирающихся на автомобиле, о пробках на Крымском мосту.

