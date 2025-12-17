Реклама

13:59, 17 декабря 2025Россия

Путин объявил о готовности изменить темп СВО

Президент Путин: Россия имеет возможность наращивать темпы наступления на СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России имеют возможность наращивать темпы наступления на ключевых направлениях специальной военной операции (СВО). О готовности изменить темп СВО объявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам президента, ускорение наступления российских войск могут обеспечить опыт военных, а также созданные ранее плацдармы.

Занятые позиции, созданные за последние месяцы плацдармы и, конечно, полученный в боях уникальный тактический и оперативный опыт прорыва глубокой обороны противника позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях

Владимир Путинпрезидент России

Также глава государства рассказал о ситуации в зоне СВО — по его словам, российские военные уверенно продвигаются на всей линии боевого соприкосновения.

