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12:10, 3 июля 2025Из жизни

Написавшая детскую книгу о преодолении скорби женщина оказалась убийцей

New York Post: В США женщина убила мужа ради денег и написала детскую книгу
Никита Савин
Никита Савин
Коури Ричинс

Коури Ричинс. Фото: Rick Bowmer, Pool / AP

В США идет суд над автором детской книги о преодолении скорби, которая, по версии обвинения, отравила мужа наркотиками ради денег. Об этом сообщает New York Post.

Эрика Ричинса, мужа 35-летней Коури Ричинс, не стало 4 марта 2022 года. Женщина заявила следователям, что вечером приготовила мужу коктейль, после чего он заснул в комнате их ребенка и не проснулся. Через год после этого женщина написала книгу для детей, в которой рассказала о скорби и о том, как справиться с горем после потери близкого человека. Она посвятила книгу «замечательному мужу и чудесному отцу наших детей».

Вскоре выяснилось что у Эрика случилась передозировка фентанила — опиоидного болеутоляющего. Количество лекарства в организме мужчины в пять раз превышало смертельную дозу. Убийцей объявили Ричинс, которая, по версии следствия, подмешала наркотик ему в напиток.

В пятницу, 27 июня, женщине предъявили еще 26 обвинений, связанных с мошенничеством и финансовыми махинациями. Выяснилось, что Ричинс без ведома мужа использовала доверенность на семейный дом, чтобы получить кредитную линию на 250 тысяч долларов (19,6 миллиона рублей). Эрик узнал об этом в 2020 году, после чего отношения между супругами «стали напряженными», сказано в обвинительном акте. Он обратился к адвокатам по разводам и разрешению имущественных споров, чтобы защитить себя и детей от возможных последствий.

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Ричинс обещала вернуть деньги, однако вместо этого стала набирать еще больше кредитов, чтобы поддержать свой бизнес. К концу 2021 года она была должна разным кредиторам около 1,8 миллиона долларов (141,3 миллиона рублей), а в день смерти Эрика эта сумма должна была увеличиться до пяти миллионов долларов (392,5 миллиона рублей).

Мужчина тайно готовился к разводу. Он вычеркнул жену из завещания и переписал страховку на сестру. Следствие считает, что Ричинс хотела использовать страховку мужа для погашения долгов, так как пыталась заявить на нее права. Кроме того, следствие установило, что она похитила сотни тысяч долларов со счета Эрика и счетов его бизнеса. Основной процесс по ее делу должен начаться в феврале 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Индии жительница штата Раджастан завела любовника и попыталась расправиться с мужем. Она облила мужчину кипящим маслом.

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