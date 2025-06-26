Женщина облила мужа кипящим маслом по совету из интернета

News9Live: В Индии жена облила мужа кипящим маслом и заперла в спальне

В Индии жительница штата Раджастан завела любовника и попыталась расправиться с мужем при помощи кипящего масла. Об этом сообщает News9Live.

Женщина по имени Сародж и ее муж Маниш Ратор несколько месяцев жили раздельно из-за семейных разногласий. Как рассказали очевидцы, у Сародж был роман с Рамсеваком, который сдавал ей с мужем жилье. Родные индианки утверждают, что она увлекалась просмотром жестокого контента в интернете.

Однажды ночью Сародж вскипятила смесь масла и воды и облила ею спящего мужа, после чего заперла дверь в спальню, чтобы он не мог выбраться и обратиться за помощью. Тем не менее крики Ратора услышали соседи и вызвали экстренные службы. Мужчину доставили в больницу, он до сих пор остается в критическом состоянии.

Как выяснило следствие, Сародж интересовалась не только жестоким контентом, но и изучала мужененавистнические сайты и ролики и, в частности, интересовалась, как лучше расправиться с мужем. Сародж задержана и дает показания. Полиция разыскивает Рамсевака, так как подозревает его в причастности к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Нигерии сотрудник энергетической компании не проснулся после встречи с любовницей. Мужчину обнаружили в гостиничном номере без признаков жизни утром.