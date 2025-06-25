Сотрудник энергетической компании не проснулся после секса с любовницей

Daily Post: В Нигерии мужчина умер после встречи с любовницей

В Нигерии сотрудник энергетической компании из Абуджи не проснулся после встречи с любовницей. Об этом сообщает местное издание Daily Post.

Мужчина, которого позже опознали как Луиса Нвачукву, зарегистрировался в отеле в районе Мпапе вместе с некой Хелен Рэймонд. Позже нигерийка рассказала, что ночью они занимались сексом, а затем уснули.

Утром она обнаружила, что Нвачукву не подает признаков жизни. Помочь мужчине было уже невозможно. Причина смерти мужчины не раскрывается. Тело передали на судебно-медицинскую экспертизу.

В компании Transmission Company of Nigeria, где работал Нвачукву, отказались комментировать случившееся, однако заявили, что проводят собственное расследование.

Ранее сообщалось, что в Китае у охранника фабрики остановилось сердце во время секса с девушкой. Трагическое происшествие признали несчастным случаем на производстве.