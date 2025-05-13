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11:02, 13 мая 2025Из жизни

Смерть охранника во время секса на работе признали несчастным случаем на производстве

В Китае смерть во время секса признали несчастным случаем на производстве
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: humphery / Shutterstock / Fotodom

В Китае у охранника фабрики остановилось сердце во время секса с девушкой. Об этом пишет South China Morning Post.

Чжан был единственным охранником на небольшой фабрике в Пекине. Он работал круглосуточно без выходных, постоянно находясь на территории производства. 6 октября 2014 года Чжан встретился со своей девушкой в комнате охраны. Пара начала заниматься сексом, в процессе у мужчины остановилось сердце.

Спустя время сын Чжана, Чжан Сяоши, подал заявку на компенсацию в Муниципальное управление социального обеспечения. Однако власти отклонили его запрос, заявив, что смерть мужчины нельзя квалифицировать как несчастный случай на производстве, поскольку старший Чжан перестал дышать во время свидания с девушкой. Однако мужчина не остановился, он подал в суд снова, на этот раз включив в него иск как на фабрику, так и на орган социального обеспечения. Он настаивал на том, что смерть его отца должна быть классифицирована как несчастный случай на производстве, поскольку он не мог покинуть рабочее место даже для встречи с любимой.

На этот раз суд признал, что смерть наступила в рабочее время и на рабочем месте. Фабрика и орган социального обеспечения подали апелляцию, но вышестоящий суд подтвердил первоначальный вердикт. Чжану Сяоши выплатили компенсацию.

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