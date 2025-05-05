Репетитор занимался с 400 учениками и умер от переработок

В Китае молодой репетитор взял 400 учеников и умер от остановки сердца

В Китае репетитор умер от переработок после того, как стал заниматься с 400 учениками. Об этом пишет South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Ли устроился работать в качестве онлайн-репетитора в крупную компанию, сразу после окончания университета. Компания предоставляла возможность для учеников младшей и средней школы подтянуть знания по математике и английскому при помощи уроков на популярной онлайн-платформе. Мужчина проработал репетитором несколько лет, в последнее время у него было около 400 учеников, и он часто перерабатывал. В преддверии длинных выходных и скорой свадьбы Ли попытался закрыть все свои рабочие задачи за несколько дней сверхурочной работы. 22 апреля он ушел в офис, а вечером перестал отвечать на звонки и сообщения невесты. Утром Ли на его рабочем месте обнаружил уборщик. Мужчина не дышал, прибывшие на место медики констатировали смерть.