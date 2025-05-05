Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:18, 5 мая 2025Из жизни

Репетитор занимался с 400 учениками и умер от переработок

В Китае молодой репетитор взял 400 учеников и умер от остановки сердца
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В Китае репетитор умер от переработок после того, как стал заниматься с 400 учениками. Об этом пишет South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Ли устроился работать в качестве онлайн-репетитора в крупную компанию, сразу после окончания университета. Компания предоставляла возможность для учеников младшей и средней школы подтянуть знания по математике и английскому при помощи уроков на популярной онлайн-платформе. Мужчина проработал репетитором несколько лет, в последнее время у него было около 400 учеников, и он часто перерабатывал. В преддверии длинных выходных и скорой свадьбы Ли попытался закрыть все свои рабочие задачи за несколько дней сверхурочной работы. 22 апреля он ушел в офис, а вечером перестал отвечать на звонки и сообщения невесты. Утром Ли на его рабочем месте обнаружил уборщик. Мужчина не дышал, прибывшие на место медики констатировали смерть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Махачкале совершено вооруженное нападение на экипаж ДПС. Один полицейский погиб, два бандита ликвидированы, двое других скрылись

    Россиянам раскрыли цены на отдых в отелях «все включено» в Крыму

    Россиянам дали важный совет при покупке жилья

    Репетитор занимался с 400 учениками и умер от переработок

    В Ватикане назвали число прибывших в Рим для выборов Папы Римского кардиналов

    Сати Казанова потеряла ребенка на раннем сроке

    Экс-депутат назвала условия переименования Волгограда в Сталинград

    На Западе оценили влияние итогов выборов в Румынии на Украину

    Военный раскрыл особенности попытавшейся прорваться под Курском американской техники

    Саудиты повысили цену на нефть для некоторых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости