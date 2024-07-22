Мужчину четыре дня держали в темной комнате в попытке заставить уволиться

В Китае дизайнера заставили четыре дня сидеть в темноте, чтобы он уволился

Компания из Китая заставила сотрудника провести четыре дня в темной комнате в надежде, что он уволится по собственному желанию. Об этом пишет South China Morning Post.

В декабре 2022 года в компании Guangzhou Duoyi Network Co. Ltd графическому дизайнеру по имени Лю Линьчжу предложили уволиться по собственному желанию, но он отказался.

После этого его лишили доступа к рабочей учетной записи и сообщили, что он должен пройти «тренинг». Лю отвели в комнату без света, компьютера и электричества и отобрали его телефон. Ему не дали никаких задач, и он был вынужден просто сидеть в темноте за пустым столом. Так продолжалось четыре дня в рабочее время.

Узнав о происходящем, жена Лю обратилась в полицию. После этого компания официально известила дизайнера об увольнении. При этом ему отказались выплачивать компенсацию, объяснив это тем, что в рабочее время мужчина якобы рассматривал эротические изображения. Однако Лю обратился в суд и в иске заявил, что занимается дизайном компьютерных игр, поэтому много работал с самыми разными изображениями.

Суд встал на сторону сотрудника и обязал компанию выплатить Лю 380 тысяч юаней (примерно 4,59 миллиона рублей). Однако компания посчитала вердикт несправедливым и рассказала о случившемся в соцсетях. Тем не менее большинство комментаторов встали на сторону Лю, назвав методы компании жестокими и несовременными.

Ранее сообщалось, что во Франции женщина подала в суд на компанию-работодателя, потому что у нее на протяжении 20 лет не было должностных обязанностей. При этом все эти годы она получала зарплату.