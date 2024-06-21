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12:58, 21 июня 2024Из жизни

Женщина 20 лет получала зарплату ни за что и подала в суд на работодателя

Француженка подала в суд на работодателя после 20 лет безделья за зарплату

Фото: Christin Hume / Unsplash

Во Франции женщина подала в суд на компанию-работодателя, потому что у нее на протяжении 20 лет не было должностных обязанностей. Об этом сообщает Oddity Central.

Лоранс ван Вассенхов приняли на работу в компанию France Telecom в 1993 году, прежде чем компания была поглощена Orange. Ее первый работодатель знал, что она страдает от гемиплегии (частичного паралича лица и конечностей) и эпилепсии, и предложил ей должность, адаптированную для ее диагноза. Она работала секретарем и в отделе кадров до 2002 года, когда попросила перевести ее в другой регион Франции. Ее запрос одобрили, но новое рабочее место не было приспособлено к ее потребностям, а медицинское заключение подтвердило, что эта должность ей не подходит. Несмотря на это, Orange якобы не никак меняла ситуацию, продолжая выплачивать ей полную зарплату в течение следующих 20 лет и не ставя никаких задач.

Несмотря на все усилия Orange игнорировать Вассенхов, француженка сделала все возможное, чтобы сообщить о ситуации в компетентные органы. В 2015 году посреднику, назначенному Orange, было поручено разрешить ситуацию, однако ничего не поменялось — женщина продолжала получать зарплату, но при этом мучилась от безделья.

Адвокаты Вассенхов утверждают, что телекоммуникационный гигант таким образом пытался заставить ее уйти с работы. В итоге француженка обвинила компанию Orange в «причинении морального ущерба и дискриминации». «Работа для человека с инвалидностью — это наличие места в обществе, признание, социальные связи. Лоранс Ван Вассенхов во всем этом отказали, игнорируя ее 20 лет в надежде, что она уволится», — сказал адвокат женщины.

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Компания отвергает обвинения в свой адрес. Ее представители заявили, что старались максимально адаптировать работу Вассенхов к состоянию ее здоровья, ей даже выплачивались пособия. По их словам, перевод на подходящую позицию не был осуществлен из-за постоянных больничных женщины.

Ранее сообщалось о жительнице Китая, которая одновременно числилась сотрудником в 16 компаниях и получала в них зарплату. При этом женщина никогда не ходила на работу и ничего не делала.

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      Антонина Черташ
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