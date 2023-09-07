Женщина три года получала зарплату в 16 компаниях и ничего не делала

В Китае женщина обманывала работодателей и получала зарплату от 16 компаний

Жительница Китая Гуань Юэ обманывала работодателей, занимая 16 должностей в разных компаниях. Об этом сообщает South China Morning Post.

Гуань Юэ одновременно числилась сотрудником в 16 компаниях и получала в них зарплату, однако никогда не ходила на работу и ничего не делала. Чтобы не запутаться, мошенница вела специальный журнал, куда записывала все данные о полученных позициях: фиксировала дату начала работы, должность и банковский счет для перечисления зарплаты.

Женщина попалась, потому что решила сделать мошенническую схему более масштабной. В октябре 2022 года некая IТ-компания наняла Юэ в качестве старшего менеджера и семь высокооплачиваемых специалистов к ней в команду. Несмотря на впечатляющие резюме и релевантный опыт, команда не показала обещанных результатов, поэтому контракты с ними были расторгнуты.

Владелец компании заподозрил, что имеет дело с мошенничеством, когда просматривал документы работников вскоре после их увольнения. Он обратился в полицию и рассказал о замеченных неувязках. Юэ задержали в январе 2023 года в ходе очередного собеседования. На ее счетах обнаружили денежные поступления, которые были обозначены как заработная плата.

Следователи выяснили, что у Юэ была целая криминальная сеть, в которой состояли 53 человека. За три года доходы мошенников составили порядка 50 миллионов юаней (около 673 миллионов рублей). На украденные деньги женщина и ее муж купили роскошную виллу в престижном районе Шанхая. Теперь Юэ грозит тюремный срок.

Ранее сообщалось, что 36-летняя жительница США выманила крупную сумму у пережившего холокост 87-летнего мужчины и была арестована. Мошенница познакомилась с пожилым мужчиной на сайте знакомств.