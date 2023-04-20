Выманившую миллионы долларов у пережившего холокост мужчины мошенницу арестовали

В США женщина выманила 2,8 миллиона долларов у пережившего холокост пожилого мужчины

36-летняя жительница штата Флорида, США, Пичес Стерго выманила 2,8 миллиона долларов у пережившего холокост 87-летнего мужчины и была арестована. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Мошенница познакомилась с искавшим общения пожилым мужчиной на сайте знакомств в 2016 году. В 2017-м она впервые попросила пенсионера одолжить ей деньги, солгав, что ей необходимо заплатить адвокату. Женщина утверждала, что юрист якобы отказывался выплатить ей компенсацию в связи с травмой, которую она на самом деле никогда не получала.

В течение следующих четырех с половиной лет Стерго продолжала обманывать мужчину. Она создала поддельный электронный счет, который выглядел так, будто принадлежал банку. Притворившись сотрудником банка, она вынуждала пенсионера переводить ей деньги. Женщина заявляла, что если мужчина этого не сделает, то счета будут заморожены, и тогда средства не смогут быть ему возвращены.

На украденные деньги мошенница купила дом в закрытом поселке, недвижимость в здании совместного владения, лодку и множество автомобилей. Она также путешествовала, останавливаясь в таких дорогих отелях, как The Ritz-Carlton, и тратила десятки тысяч долларов на блюда в ресторанах, золотые монеты и слитки, ювелирные изделия, часы люксового бренда Rolex и дизайнерскую одежду. Пенсионер, переводивший деньги Стерго в течение нескольких лет, лишился всех сбережений и квартиры.

Спустя почти пять лет после начала мошеннических действий женщину арестовали. Она признала себя виновной по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, которое предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Она обязана вернуть похищенные 2,8 миллиона долларов и выплатить такую же сумму в качестве возмещения ущерба. У Стерго также конфискуют более чем 100 предметов роскоши, которые она приобрела на деньги, полученные путем мошенничества. Вынесение приговора назначено на 27 июля.

Ранее сообщалось, что в Индии желающий найти жену мужчина стал жертвой мошенницы и лишился миллионов рупий. 65-летний вдовец познакомился с мошенницей на сайте брачного агентства.