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17:30, 25 июня 2026Экономика

Инфляция в США оказалась максимальной за три года

Reuters: Впервые за три года инфляция в США превысила 4 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Q world / Shutterstock / Fotodom

В мае 2026 года инфляция в США впервые за три года превысила четыре процента, так как ближневосточный конфликт разогнал цены на энергоносители. Об этом сообщило Reuters.

Такое развитие событий может вынудить Федеральную резервную систему поднять процентные ставки.

Агентство уточнило, что за 12-месячный период, закончившийся в мае, индекс потребительских цен вырос на 4,1 процента. В апреле речь шла о 3,8 процента. Без учета продуктов питания и энергоносителей данный индекс вырос на 3,4 процента.

По прогнозам The New York Times, несмотря на прогресс в урегулировании ближневосточного конфликта, проблема инфляции в США далека от решения. Вероятно, что Федеральной резервной системе США потребуется еще два года, чтобы достичь целевого показателя инфляции в два процента, так как она превышала его на протяжении пяти лет.

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