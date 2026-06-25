Экономике США предсказали максимальную инфляцию

NYT: Майская инфляция в США окажется максимальной с 2023 года

Несмотря на прогресс в урегулировании ближневосточного конфликта, проблема инфляции в США далека от решения. Об этом сообщило The New York Times (NYT).

В четверг, как отметило издание, должны быть опубликованы данные министерства торговли, которые покажут, что рост потребительских расходов в мае снова ускорился. Предполагается, что в целом цены за месяц выросли на 0,5 процента, или на 4,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Без учета цен на продукты питания и энергоносители базовая инфляция, как ожидается, достигнет 3,4 процента в годовом исчислении, что станет новым максимумом с 2023 года.

Есть мнение, что Федеральной резервной системе США потребуется еще два года, чтобы достичь целевого показателя инфляции в два процента, так как она превышала его на протяжении пяти лет.

В начале июня аналогичный прогноз опубликовало Reuters. По его информации, данные за май покажут, что потребительская инфляция в США росла самыми быстрыми темпами за три года. Причинами такой динамики стал конфликт на Ближнем Востоке, который привел к скачку цен на энергоносители. В итоге нагрузка на американские домохозяйства серьезно усилилась, и все больше потребителей оказались вынуждены тратить сбережения.