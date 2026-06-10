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11:22, 10 июня 2026Экономика

Ведущей экономике мира предсказали самую высокую инфляцию за три года

Reuters: В мае США ждет самая высокая потребительская инфляция за три года
Кирилл Луцюк

Фото: Ed Ou / Reuters

Данные за май покажут, что потребительская инфляция в США росла самыми быстрыми темпами за три года. Об этом сообщило Reuters.

Причиной такой динамики называют конфликт на Ближнем Востоке, который привел к скачку цен на энергоносители. Как следствие, нагрузка на американские домохозяйства серьезно усилилась, и все больше потребителей вынуждены тратить сбережения на финансирование расходов. Как полагает агентство, инфляция, вероятно, будет опережать рост заработной платы второй месяц подряд, что может негативно сказаться на общем экономическом росте.

По прогнозам Reuters, индекс потребительских цен в США вырос за последние 12 месяцев на 4,2 процента. Это будет самое большое годовое повышение с апреля 2023 года. В апреле этот показатель составлял 3,8 процента, а в марте — 3,3 процента.

Средняя цена на бензин в мае выросла на 8,8 процента и составила 4,6 доллара за галлон (3,8 литра). Уровень безработицы третий месяц подряд остается на уровне 4,3 процента.

Тем временем потребительские настроения в США уже рухнули до нового рекордно низкого уровня, поскольку американцы опасаются того, как растущая инфляция скажется на их финансах и возможностях делать покупки.

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