Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:55, 8 мая 2026Экономика

У американцев испортилось настроение из-за экономической ситуации в США

Bloomberg: Потребительские настроения в США упали до рекордно низкого уровня
Кирилл Луцюк

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Потребительские настроения в США упали до нового рекордно низкого уровня, поскольку американцы опасаются того, как растущая инфляция скажется на их финансах и возможностях делать покупки. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство ссылается на данные Мичиганского университета, согласно которым предварительный индекс настроений за май снизился до 48,2 с 49,8 в апреле. Американцы ждут, что цены вырастут на 4,5 процента, и все сильнее беспокоятся из-за того, что ситуация, вызванная ростом общей стоимости жизни, усугубляется резким подорожанием бензина. А его ценник, по информации Американской автомобильной ассоциации, на этой неделе впервые с июля 2022 года в среднем превысил 4,5 доллара за галлон. С начала войны с Ираном стоимость горючего поднялась более чем на 50 процентов.

Оценка потребителями своего текущего финансового положения упала до самого низкого уровня с 2009 года. Условия для совершения покупок снизились до пятимесячного минимума.

В апреле индекс оптимизма малого бизнеса в США упал до 11-месячного минимума. Оказалось, что резкое подорожание энергоносителей из-за войны в Иране перевесило преимущества низких налогов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский побывал на фронте и сделал новое заявление о перемирии. Чего ждать от Украины?

    Вероятность эпидемии хантавируса оценили

    Россиянам перечислили критичные ошибки в завещании

    Названа цена самой дешевой квартиры в Петербурге

    Падение индекса Мосбиржи объяснили сложным фоном

    Известная российская актриса показала внешность без макияжа

    Иммунолог раскрыл подробности об опасных симптомах хантавируса

    На Украине заметили новую систему ПВО с «адским огнем»

    Российский шеф-повар поселился в джунглях Камбоджи и довел себя до анорексии

    Шансы «Сочи» обыграть на выезде «Зенит» оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok