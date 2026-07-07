Беременная шестым ребенком Наталья Водянова вышла в свет без макияжа

Беременная шестым ребенком супермодель Наталья Водянова вышла в свет без макияжа

Российская супермодель Наталья Водянова появилась на публике без макияжа. Снимками с манекенщицей поделилась блогер и коллекционер Елена Дюбюньон в личном Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсер встретила 44-летнюю беременную шестым ребенком знаменитость на экскурсии в музее. Водянова вышла в свет в голубой рубашке, отказавшись от мейкапа и укладки.

«Вчера весь вечер говорили о женщинах, которые воспитывают детей с редкими заболеваниями, о важности поддержки, как мамы, так и ребенка. Говорили о доброте и красоте», — рассказала автор публикации в описании.

Новости о беременности Водяной появились в мае. Журнал Vogue France опубликовал обложку свежего номера, на котором супруга французского миллиардера Антуана Арно позировала среди деревьев в облегающем мини-платье серо-голубого оттенка. Наряд подчеркивал ее округлившийся живот.

У Водяновой уже есть пятеро детей, старшему из которых 24 года, а младшему скоро исполнится 10 лет. Трое из них родились в первом браке — с британским аристократом и художником Джастином Портманом, еще двое — во втором, с Арно.