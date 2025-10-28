Трамп назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»

Трамп: Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки со стороны США — небольшой конфликт

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки со стороны Соединенных Штатов в ходе Второй мировой войны как «небольшой конфликт» между странами. Его слова передает РИА Новости.

«Наши отношения с Японией остаются близкими все это время. Забавно, что с Японией у нас произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом», — заявил американский лидер.

При этом глава Белого дома отметил, что, несмотря на эти «ужасающие события», отношения США и Японии со временем приобрели партнерский и дружественный характер.

В июле мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи осудил Трампа за сравнение ядерных бомбардировок Японии с американскими ударами по Ирану. «Я не думаю, что он осознает, что применение атомной бомбы уносит жизни без разделения на друзей и врагов и что это также имеет влияние на выживание человечества», — отметил политик.