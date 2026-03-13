Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:39, 13 марта 2026Экономика

Необходимость массового применения ГОСТов оценили

Экономист Диденко: Есть отрасли, где ГОСТ должен соблюдаться максимально строго
Дмитрий Воронин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Строгое соблюдение требований ГОСТов необходимо прежде всего в пищевой, строительной и энергетической промышленности, в других же сферах ужесточение требований может привести к росту цен и увеличению издержек для бизнеса. Такую оценку в связи с массовым обновлением требований к качеству продукции, а также введением новых правил дал член Международного союза экономистов, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Диденко. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Мы понимаем и видим процесс, что регулирование становится жестче. Регулирование становится все более обширным. Для отдельных отраслей это правильно.<...> С другой стороны, я понимаю, что любое дополнительное регулирование — это всегда повышение издержек, это всегда повышение бюрократизации, дополнительная работа сотрудников», — сказал эксперт, рассуждая о необходимости массового применения ГОСТов.

«Ну и в отраслях не таких, как детское питание, какие-то погрешности допускаться могут, текущие ГОСТы это позволяют. Это палка о двух концах», — подчеркнул также он.

В последнее время СМИ стали регулярно сообщать о новых ГОСТах, требования большинства из которых являются добровольными. Так, в марте вступил в силу первый в отечественной истории ГОСТ на бананы, а с 1 апреля впервые с 1986 года в стране обновят ГОСТ на белый хлеб, разрешив выпускать его не только в объеме от 500 граммов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал решение Трампа снять санкции с России

    Макрон сделал заявление о нефтепроводе «Дружба»

    Развеян популярный миф о вреде снотворных препаратов

    Близкая подруга заболевшей раком Лерчек рассказала о ее настроении перед химиотерапией

    В России заметно снизились цены на шины для наступающего сезона

    Назван способ забрать ипотечную квартиру при разводе

    Иранский посол назвал Израиль онкологической опухолью

    Вера Брежнева подогрела слухи о помолвке после прогулки экс-супруга с молодой спутницей

    Названа приоритетная цель для российских артиллеристов на СВО

    Трамп высказался о состоянии нового верховного лидера Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok