Необходимость массового применения ГОСТов оценили

Экономист Диденко: Есть отрасли, где ГОСТ должен соблюдаться максимально строго

Строгое соблюдение требований ГОСТов необходимо прежде всего в пищевой, строительной и энергетической промышленности, в других же сферах ужесточение требований может привести к росту цен и увеличению издержек для бизнеса. Такую оценку в связи с массовым обновлением требований к качеству продукции, а также введением новых правил дал член Международного союза экономистов, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Диденко. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Мы понимаем и видим процесс, что регулирование становится жестче. Регулирование становится все более обширным. Для отдельных отраслей это правильно.<...> С другой стороны, я понимаю, что любое дополнительное регулирование — это всегда повышение издержек, это всегда повышение бюрократизации, дополнительная работа сотрудников», — сказал эксперт, рассуждая о необходимости массового применения ГОСТов.

«Ну и в отраслях не таких, как детское питание, какие-то погрешности допускаться могут, текущие ГОСТы это позволяют. Это палка о двух концах», — подчеркнул также он.

В последнее время СМИ стали регулярно сообщать о новых ГОСТах, требования большинства из которых являются добровольными. Так, в марте вступил в силу первый в отечественной истории ГОСТ на бананы, а с 1 апреля впервые с 1986 года в стране обновят ГОСТ на белый хлеб, разрешив выпускать его не только в объеме от 500 граммов.