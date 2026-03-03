Реклама

02:05, 3 марта 2026

В России впервые с 1986 года введут новый ГОСТ на белый хлеб

В России с 1 апреля вводится новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки
Екатерина Щербакова
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России с 1 апреля вводится новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, он заменит ГОСТ, который действовал с 1986 года. Об этом со ссылкой на документ Росстандарта пишут РИА Новости.

По новому межгосударственному стандарту будет допускаться подовый хлеб овальной формы, а также можно будет выпекать белый хлеб массой менее 500 грамм, раньше его вес должен был быть от 500 грамм.

Срок максимальной выдержки хлеба на предприятии после выемки из печи не изменился — не более 10 часов, а вот срок реализации в розничной торговой сети, который ранее составлял 24 часа с момента выемки из печи, был вовсе убран из нового ГОСТа.

Кроме того, в новом документе прописан перечень сырья для изготовления белого хлеба: мука пшеничная хлебопекарная только высшего, первого и второго сортов, хлебопекарные прессованные дрожжи, поваренная пищевая соль, питьевая вода и белый сахар.

Также с первого апреля производители могут использовать пищевую добавку из функциональны классов «вещество для обработки муки», «антиокислитель» и ферментные препараты.

Ранее Росстандарт принял новый гост на пиво, экономист Екатерина Косарева оценила его влияние на стоимость пенного напитка.

