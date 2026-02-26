Влияние обновленного ГОСТа на стоимость пива оценили

Экономист Косарева: Обновленный ГОСТ не приведет к резкому подорожанию пива

Обновленный ГОСТ не приведет к резкому подорожанию пива. Так оценила последствия для рынка пенного напитка управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, ее цитирует газета «Известия».

Росстандарт принял новый ГОСТ на пиво взамен устаревшего, который действовал с 2012 года. Помимо регламентации методов контроля показателей качества напитка, он расширяет перечень зерновых, из которых можно производить пиво, — заводы смогут использовать ржаной, гречишный, просяной и другие виды солода, а не только ячменный и пшеничный.

По мнению экономиста, изменение ГОСТа повлияет на отрасль, но в первую очередь оно затронет производителей. Новые нормы требуют пересмотра технологических карт и рецептур, корректировки контрактов с поставщиками, а в ряде случаев и модернизации оборудования.

«В среднесрочной перспективе расширение перечня допустимого солода, напротив, способно снизить зависимость от ячменя и диверсифицировать закупки. Это особенно актуально в условиях волатильности цен на зерновые и из-за логистических ограничений», — отметила Косарева.

Помимо прочего, возможность использовать альтернативные культуры может стимулировать развитие переработки и смежных отраслей, и рынок станет более устойчивым и гибким к внешним колебаниям. В первое время возможны точечные изменения себестоимости в большую или меньшую сторону, но за счет высокой конкуренции системного и значительного подорожания ожидать не стоит.

Ранее стало известно, что в 2025 году суммарные объемы поставок российского пива в Казахстан достигли трехлетнего максимума в денежном выражении. За отчетный период стоимость поставок российского пива в республику достигла 33 миллионов долларов. За 12 месяцев показатель увеличился на 36 процентов. В последний раз сопоставимый по объемам экспорт фиксировался в 2022 году.