Россия нарастила до максимума поставки пива в постсоветскую страну

РИА Новости: Экспорт российского пива в Казахстан достиг трехлетнего максимума

По итогам прошлого года суммарные объемы поставок российского пива в Казахстан достигли трехлетнего максимума в денежном выражении. О резком росте экспорта хмельного напитка сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы постсоветской страны.

За отчетный период стоимость поставок российского пива в республику достигла 33 миллионов долларов. За 12 месяцев показатель увеличился на 36 процентов. В последний раз сопоставимый по объемам экспорт фиксировался в 2022 году. Тогда отгрузки спиртного напитка из России в Казахстан достигали 38,3 миллиона долларов.

Подобная динамика позволила России стать крупнейшим поставщиком пива в Казахстан, ее доля в структуре импорта составила 60 процентов. В топ-3 экспортеров также вошли Германия и Болгария. Доля первой страны оказалась на уровне 8 процентов, а второй — примерно 5 процентов.

Ранее стало известно о заметном росте экспорта еще одного российского продукта в Казахстан. В 2025 году поставки шоколада из РФ в постсоветскую республику увеличились на 58 процентов и достигли рекордной отметки в 334,5 миллиона долларов. В итоге Россия оказалась ведущим экспортером этого лакомства в соседнюю страну. Следом за ней с большим отставанием расположились Украина и Чехия.