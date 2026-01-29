Забеременевшая от 12-летнего школьника учительница признала вину

В Австралии 33-летняя учительница родила от 12-летнего ученика и признала вину

Школьная учительница из Австралии, которая, как считается, забеременела от 12-летнего ученика, признала вину. Об этом пишет Daily Mail.

33-летняя Наоми Текеа Крейг из города Мандура в штате Западная Австралия 27 января признала себя виновной по 15 обвинениям о сексуальных преступлениях против ребенка. По версии следствия, она совратила школьника в октябре 2024 года и состояла с ним в связи до 16 декабря 2025-го.

На момент совершения преступлений ученику было 12-13 лет. Когда в декабре Крейг арестовали, она находилась на восьмом месяце беременности. 8 января она родила. По данным прокуратуры, проведенный ДНК-тест подтвердил, что отцом ребенка является пострадавший.

Крейг отпущена под залог со строгими ограничениями. В частности, ей запрещено без свидетелей общаться с жертвой, а также с любыми другими лицами, кроме новорожденного ребенка. Женщина принимала участие в судебном заседании по аудиосвязи. Приговор ей вынесут 27 марта.

Ранее сообщалось, что в США арестованной за совращение 11-летнего школьника учительнице математики из штата Кентукки предъявили новые обвинения. Изначально считалось, что женщина только подстрекала ребенка к сексуальным действиям, однако следствие нашло доказательства, что она изнасиловала его.