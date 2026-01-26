Реклама

02:02, 26 января 2026Из жизни

Учительница родила ребенка от 12-летнего школьника

В Австралии учительница совратила 12-летнего школьника и родила от него ребенка
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: сервис Google Street View

В Австралии учительница родила ребенка, отцом которого, по данным полиции, является несовершеннолетний школьник. Об этом сообщает издание ABC News.

33-летней Наоми Текеа Крейг из города Мандура в штате Западная Австралия предъявлено семь обвинений в сексуальных преступлениях против ребенка. По версии следствия, она совратила ученика в 2024 году и продолжала отношения с ним в 2025 году.

Одно из обвинений касается мальчика младше 13 лет. Также в обвинениях упоминается, что она регулярно занималась сексом с несовершеннолетним, которому было от 13 до 16 лет. Во всех обвинениях речь идет об одном и том же ученике.

Как пишет Daily Mail, тест ДНК подтвердил, что пострадавший был отцом ребенка, который родился у Крейг.

Ранее в Великобритании учительница, которая родила ребенка от школьника, получила новое наказание. Женщину пожизненно лишили права преподавать на территории Англии.

