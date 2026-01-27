Реклама

04:01, 27 января 2026

Учительница изнасиловала 11-летнего школьника

В США учительница из Кентукки совратила 11-летнего мальчика
Никита Савин
Никита Савин

Фото: maroke / Shutterstock / Fotodom

В США арестованной за совращение 11-летнего школьника учительнице математики из штата Кентукки предъявили новые обвинения. Об этом сообщает телеканал WLKY.

36-летнюю Сидни Граф из города Луисвилл взяли под стражу в середине декабря. Следствию удалось выяснить, что женщина завела близкие отношения с пятиклассником и обсуждала с ним интимные темы. В частности, речь шла об оральном сексе. Кроме того, Граф уже договорилась о встрече с мальчиком. Женщину задержали с поличным, когда школьник садился в ее машину.

Первоначально считалось, что Граф не успела совершить со школьником развратные действия. Согласно новым обвинениям, она не только совратила ребенка, но и изнасиловала его. Кроме того, бывшую учительницу обвинили в вовлечении малолетнего в незаконную деятельность и хранении запрещенных препаратов. Граф отрицает все обвинения.

Ранее в американском штате Западная Виргиния арестовали 38-летнюю школьную учительницу. Ее обвинили в совращении школьника младше 16 лет.

    Обсудить
