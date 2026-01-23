Реклама

Из жизни
02:03, 23 января 2026Из жизни

Школьную учительницу арестовали за сексуальное насилие над ребенком

В США учительнице грозит 20 лет тюрьмы за сексуальное насилие над ребенком
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: West Virginia Regional Jail and Correctional Facility

В американском штате Западная Виргиния арестовали школьную учительницу. Ее обвиняют в сексуальном насилии над ребенком младше 16 лет, пишет издание Daily Mail.

38-летнюю Эмили Джой Уайз задержали 14 января. Ей предъявлено обвинение в сексуальном насилии над ребенком со стороны лица, занимающего позицию доверия. Пол и точный возраст пострадавшего не разглашается.

После задержания Уайз отстранили от преподавания. Она остается под стражей, но может выйти на свободу под залог в размере 250 тысяч долларов (19,5 миллиона рублей). Ей грозит от 10 до 20 лет тюрьмы и штраф величиной от 500 до 5000 долларов.

Ранее в Великобритании учительница, которая родила ребенка от школьника, получила новое наказание. Женщину пожизненно лишили права преподавать на территории Англии.

