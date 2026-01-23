Школьную учительницу арестовали за сексуальное насилие над ребенком

В США учительнице грозит 20 лет тюрьмы за сексуальное насилие над ребенком

В американском штате Западная Виргиния арестовали школьную учительницу. Ее обвиняют в сексуальном насилии над ребенком младше 16 лет, пишет издание Daily Mail.

38-летнюю Эмили Джой Уайз задержали 14 января. Ей предъявлено обвинение в сексуальном насилии над ребенком со стороны лица, занимающего позицию доверия. Пол и точный возраст пострадавшего не разглашается.

После задержания Уайз отстранили от преподавания. Она остается под стражей, но может выйти на свободу под залог в размере 250 тысяч долларов (19,5 миллиона рублей). Ей грозит от 10 до 20 лет тюрьмы и штраф величиной от 500 до 5000 долларов.

Ранее в Великобритании учительница, которая родила ребенка от школьника, получила новое наказание. Женщину пожизненно лишили права преподавать на территории Англии.