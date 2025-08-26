Интернет и СМИ
Детектив из США рассказал о самых ужасающих расследованиях

Олег Давыдов
Фото: Aleksey Dushutin / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником InevitableEstimate69 рассказал посетителям портала о своем опыте работы детектива по особо тяжким преступлениям. По его словам, до выхода на пенсию он многие годы помогал бороться с наркоторговцами, а также раскрывал дела, связанные с насилием над детьми.

«Мне безумно нравился этот хаос. Никогда не знаешь, что будет дальше. Можно оказаться в центре довольно скучного расследования банальной кражи, а потом получить вызов к дому, в котором забаррикадировался преступник, обещающий открыть огонь по любому, кто войдет внутрь. Однажды я преследовал подозреваемого в ограблении по фермерским угодьям, и вдруг, откуда ни возьмись, на меня сзади набросился настоящий злой бык», — написал автор.

Он добавил, что относительно курьезные ситуации возникали куда реже, чем пугающие. Например, однажды он побывал на месте кончины пожилой женщины в ее доме на колесах. Она пролежала в нем несколько месяцев, тело обглодала собака женщины. По словам автора, в тот день «блевали прямо во дворе» даже полицейские с 25-летним стажем. Вместе с тем он констатировал, что большую часть карьеры сталкивался с достаточно жестокими преступниками, жертвами которых становились дети.

«Однажды мы остановили фургон, ехавший с другого конца страны, из-за неработающей задней фары. В кузове у этого парня оказалась разлагающаяся девятилетняя девочка. Этим делом в итоге занималось Федеральное бюро расследований», — рассказал InevitableEstimate69.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал фотографию необычного улова, который ему пришлось отнести в полицию. На снимке, который разместил мужчина, виден заржавевший пистолет с глушителем.

