«Просто ждут зеленого света». В США пригрозили России сокрушительными санкциями. Что об этом известно?

Уитакер: Сокрушительные антироссийские санкции ждут зеленого света

В американском Конгрессе заявили, что Россию ждут сокрушительные санкции. Как указал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, соответствующий проект уже готов и «просто ждет зеленого света».

Как добавил постпред, поддерживает данную инициативу лично американский глава Дональд Трамп.

Несмотря на это, в США утверждают, что все еще ищут возможности для переговоров по заключению мира на Украине.

Европу призвали к более агрессивной политике

О продвижении в Конгрессе сокрушительных для России рестрикций недавно отчитывался американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он пояснил, что новые ограничения позволят американскому президенту расширить инструментарий для прекращения украинского конфликта, чтобы завершить его «достойно, справедливо, раз и навсегда».

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В частности, данный законопроект может дать Вашингтону полномочия по введению вторичных санкций и пошлин в отношении тех стран, которые «продолжают закупать российскую нефть и газ».

Теперь же Уитакер заявляет, что европейские союзники Киева должны присоединиться к ограничениям и занять еще более агрессивную позицию в отношении Москвы. В частности, по его словам, им необходимо рассмотреть использование замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Он считает, что это станет «значительным шагом» в укреплении военного сектора страны в условиях ежегодно сокращающейся поддержки.

Законопроект Грэма предусматривает введение 500-процентных пошлин

Грэм и сенатор Ричард Блюменталь представили жесткий законопроект по санкциям против России в апреле. Он предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, в случае, если РФ не согласится на окончание конфликта с Украиной.

В первую очередь, по задумке, рестрикции коснутся Китая и Индии — крупнейших покупателей российских углеводородов.

Как утверждается, законопроект получил поддержку более 80 из 100 сенаторов.

Трамп выразил поддержку законопроекту

Трамп заявил, что поддерживает законопроект по жестким санкциям против партнеров России. Он отметил, что по условиям его все устраивает.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Они также могут включить туда Иран», — добавил Трамп, подчеркнув, что идея принять законопроект и расширить список стран за счет Ирана исходила лично от него.

Анонсировал введение новых антироссийских санкций также Минфин США. Под них подпали пять граждан РФ и семь компаний, включая Media Land, Hypercore, Datavice MCHJ, ML Cloud и другие.