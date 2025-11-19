Минфин США заявил о новых антироссийских санкциях

Минфин США: Введены санкции против пяти россиян и семи компаний

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против пяти российских граждан и семи компаний. Об этом сообщается на сайте данного ведомства.

В частности, ограничения введены в отношении компаний Media Land, Hypercore, Datavice MCHJ, ML Cloud, Smart Digital Ideas и Data Center Kirishi. Кроме того, в санкционный список внесены Александр Волосовик, Кирилл Затолокин, Юлия Панкова, Максим Макаров и Илья Закиров.

Отмечается, что новые санкции американского Минфина вводятся в координации с австралийским и британским министерствами иностранных дел.

По словам постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера сокрушительный законопроект о санкциях против России в американском Конгрессе «ждет зеленого света».

Также есть сведения, что президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект об ужесточении санкций в отношении России, но при соблюдении некоторых условий.