Стало известно о готовности Трампа ужесточить санкции против России

Reuters: Трамп готов ввести санкции против РФ при праве выбора их применения

Президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект об ужесточении санкций в отношении России, если окончательные решения о применении или неприменении этих рестрикций будут его прерогативой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Источник в Белом доме рассказал, что Трампу всегда было важно видеть в санкционном пакете право, гарантирующее, что «полномочия принимать окончательные решения по санкциям закрепляются за президентом». Если этот пункт смогут ввести в документ, то американский лидер изучил бы возможность его подписания.

«Он [Трамп] бы это подписал. Он об этом сигнализировал минувшим вечером», — отметил чиновник, напомнив, что Трамп почти поддержал эту инициативу.

Ранее Трамп заявил, что поддерживает законопроект по «жестким» санкциям против партнеров России, который предполагает введение торговых пошлин в 500 процентов. «Я слышал об этом, и меня это устраивает», — сказал он.