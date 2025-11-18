Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:38, 18 ноября 2025Мир

Стало известно о готовности Трампа ужесточить санкции против России

Reuters: Трамп готов ввести санкции против РФ при праве выбора их применения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект об ужесточении санкций в отношении России, если окончательные решения о применении или неприменении этих рестрикций будут его прерогативой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Источник в Белом доме рассказал, что Трампу всегда было важно видеть в санкционном пакете право, гарантирующее, что «полномочия принимать окончательные решения по санкциям закрепляются за президентом». Если этот пункт смогут ввести в документ, то американский лидер изучил бы возможность его подписания.

«Он [Трамп] бы это подписал. Он об этом сигнализировал минувшим вечером», — отметил чиновник, напомнив, что Трамп почти поддержал эту инициативу.

Ранее Трамп заявил, что поддерживает законопроект по «жестким» санкциям против партнеров России, который предполагает введение торговых пошлин в 500 процентов. «Я слышал об этом, и меня это устраивает», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Шойгу пытались совершить покушение на Троекуровском кладбище. Что известно о диверсии?

    Зеленского предупредили о последствиях коррупционного скандала

    Российский штурмовик трижды пережил атаку тяжелого БПЛА ВСУ

    Скорость интернета можно будет измерить на «Госуслугах»

    Две страны захотели обрести полную независимость от российского ядерного топлива

    Раскрыты подробности об отступлении ВСУ в Запорожской области

    Телеведущая отметила 55-летие в платье с экстремальным разрезом

    Мужчинам раскрыли неочевидный плюс регулярного секса

    Трамп назвал себя постоянным клиентом фастфуда

    Зеленскому отказали в регистрации товарного знака в западной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости