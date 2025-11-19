Мир
19 ноября 2025Мир

Уитакер пригрозил России «сокрушительными» санкциями

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Riccardo GIordano / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Сокрушительный законопроект о санкциях против России в американском Конгрессе «просто ждет зеленого света». С такой угрозой в интервью Bloomberg выступил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Постпред отметил, что президент США Дональд Трамп поддерживает инициативу. При этом Уитакер пообещал, что Вашингтон продолжит искать возможности для переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее Уитакер призвал страны Европы занять более агрессивную позицию в отношении России. Он заявил, что европейским союзникам США следует приступить к реализации планов по использованию замороженных российских активов для покрытия военных расходов Украины. Постпред отметил, что эти меры станут «значительным шагом» в деле обеспечения финансирования Киева на ближайшие несколько лет.

19 ноября стало известно, что США разрабатывают план урегулирования на Украине, консультируясь с Россией. Отмечается, что документ содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

    Все новости