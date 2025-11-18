Американский сенатор сообщил о движении «сокрушительных» санкций против России

Сенатор Грэм пригрозил движением «сокрушительных» санкций против России

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что его законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях получит движение в Конгрессе США. Об этом он написал в своем официальном аккаунте в соцсети Х.

Согласно его заявлению, данная инициатива позволит президенту Дональду Трампу расширить инструментарий для прекращения конфликта на Украине, чтобы завершить его «достойно, справедливо, раз и навсегда».

Как добавил сенатор, этот законопроект может дать Вашингтону полномочия по введению вторичных санкций и пошлин в отношении стран, которые «продолжают закупать российскую нефть и газ».

Ранее Линдси Грэм внес в Сенат законопроект, который определяет Россию в качестве «государства — спонсора терроризма». До этого стало известно, что к его подготовке подключили инициативную группу, состоящую из американских республиканцев и демократов.