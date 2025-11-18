Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:21, 17 ноября 2025Мир

Американский сенатор сообщил о движении «сокрушительных» санкций против России

Сенатор Грэм пригрозил движением «сокрушительных» санкций против России
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что его законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях получит движение в Конгрессе США. Об этом он написал в своем официальном аккаунте в соцсети Х.

Согласно его заявлению, данная инициатива позволит президенту Дональду Трампу расширить инструментарий для прекращения конфликта на Украине, чтобы завершить его «достойно, справедливо, раз и навсегда».

Как добавил сенатор, этот законопроект может дать Вашингтону полномочия по введению вторичных санкций и пошлин в отношении стран, которые «продолжают закупать российскую нефть и газ».

Ранее Линдси Грэм внес в Сенат законопроект, который определяет Россию в качестве «государства — спонсора терроризма». До этого стало известно, что к его подготовке подключили инициативную группу, состоящую из американских республиканцев и демократов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Приняты судьбоносные решения». Макрон высказался об окончании конфликта на Украине и историческом соглашении с Зеленским

    Названа возможная причина смерти туристов в Стамбуле

    Глава Минтранса рассказал о подарке Путина

    Верховная Рада зарегистрировала петицию об отставке кабмина Украины

    Звонившие из Финляндии в Россию заметили посторонние голоса на линии

    Оценены шансы Овечкина забить во втором матче подряд

    По факту захвата заложника в Первоуральске возбудили уголовное дело

    Посла России вызвали в МИД Черногории

    В Америке взлетели цены на бензин из-за санкций и атак на российские НПЗ

    Стало известно о покушении на Шойгу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости