«Лукойл» объявил форс-мажор на одном из крупнейших в мире месторождений нефти. Компания может полностью выйти из проекта

«Лукойл» объявил форс-мажор на месторождении Западная Курна-2 на юге Ирака

Российская нефтяная компания «Лукойл» объявила форс-мажор на одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений — Западная Курна-2 на юге Ирака. Это произошло после введения Соединенными Штатами санкций в отношении компании, следует из материала Reuters.

Как указано в статье, сложившаяся ситуация не позволяет компании продолжать работу на указанном месторождении, о чем российская сторона уведомила министра нефти Ирака.

«Лукойл» может полностью выйти из проекта

Полностью прекратить добычу на Западной Курне-2 российская компания может при условии, если причины форс-мажора не будут устранены. На сегодняшний день «Лукойл» прекратил работу на месторождении иностранных сотрудников, на проекте остались только российские и иракские специалисты. Об этом сообщил неназванный представитель иракской нефтяной отрасли.

Фото: Nabil al-Jurani / AP

На данный момент денежные выплаты Ираком «Лукойлу» приостановлены. Как сообщают источники, власти страны также аннулировали натуральную выплату компании в размере около четырех миллионов баррелей сырой нефти. По словам представителя министерства нефти Ирака, полученные от деятельности в республике деньги российской компании будут заморожены из-за американских санкций до момента урегулирования ситуации.

Официального комментария по ситуации от «Лукойла» пока нет.

Западная Курна-2 — одно из крупнейших в мире месторождений нефти, расположенное в 65 километрах северо-западнее портового города Басра. «Лукойл» выиграл тендер на его освоение в 2009 году. Коммерческая добыча нефти началась здесь в 2014-м

Российская компания владеет 75 процентами акций предприятия, которое добывает 480 тысяч баррелей в сутки. Остальные 25 процентов — у иракской госкомпании North Oil Company. Согласно условиям соглашения, заключенного на 25 лет, затраты по всему проекту финансирует «Лукойл», в то время как North Oil Company их не несет, а только получает свою долю в вознаграждении.

Санкции против «Лукойла» ввели США и Великобритания

О вводе новых рестрикций стало известно в середине октября. Первыми о них объявила Британия, после чего вслед за ней санкции в отношении крупнейших российских нефтяных компаний ввели и Штаты. Все имущество «Лукойла» в США в результате оказалось заблокировано.

Фото: Atef Hassan / Reuters

После этого нефтетрейдер Gunvor предложил «Лукойлу» выкупить зарубежный актив компании LUKOIL International GmbH, на что получил согласие. Однако американский Минфин отказался выдавать Gunvor лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока не завершится российско-украинский конфликт. В результате предложение нефтетрейдера было отозвано.