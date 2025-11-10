Российская нефтяная компания объявила форс-мажор на месторождении

Reuters: «Лукойл» объявила форс-мажор на месторождении Западная Курна-2 в Ираке

Российская нефтяная компания «Лукойл» объявила форс-мажор на месторождении Западная Курна-2 в Ираке. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

По данным агентства, компания прекращает на месторождении работу иностранных сотрудников, не являющихся гражданами России. Причиной называют прекращение платежей наличными и сырой нефтью со стороны властей республики.

«Лукойл» уже предупредил власти Ирака о возможном выходе из проекта «Западная Курна-2» в случае сохранения форс-мажора.

«Лукойл» управляет одним из крупнейших в мире иракским нефтяным месторождением Западная Курна-2. Компания владеет 75 процентами акций предприятия, которое добывает 480 тысяч баррелей в сутки.

«Лукойл» попал под блокирующие санкции западных стран во второй половине октября. Вскоре после этого руководство компании объявило о завершении поисков покупателя своих зарубежных активов. Им оказался международный энергетический трейдер Gunvor Group, однако Минфин США отказался выдать лицензию на покупку.

Опрошенные ТАСС эксперты считают, что «Лукойл» может продать зарубежные активы по частям. В условиях санкций сделать это проще всего уже имеющимся партнерам по проектам. Справедливую их стоимость собеседники агентства оценили примерно в 12 миллиардов долларов, при этом также не исключив того, что с учетом срочности сделки могут быть предоставлены значительные скидки.