Названы варианты действий «Лукойла» после срыва продажи его зарубежных активов

Аналитик Чернов: «Лукойлу» нужен «правильный» покупатель его зарубежных активов

После того как нефтетрейдер Gunvor под давлением властей США отказался от приобретения зарубежных активов «Лукойла», российской компании нужен «правильный» покупатель, против которого в условиях санкционной практики в том числе не будут возражать американцы. Такое мнение высказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, комментарий которого поступил «Ленте.ру».

6 ноября Минфин США пообещал, что Gunvor «не получит лицензию на извлечение прибыли» из-за его якобы имеющихся связей с Москвой. После этого в компании, назвав заявление американского министерства в корне «неверным и ложным», отозвали предложение о покупке, анонсированное неделей ранее.

«Это могут быть западная промышленная группа, инфраструктурный фонд, локальный оператор с чистой комплаенс-историей или американская компания. Аффилированных с российским бизнесом трейдеров в этот список не включат», — предположил на фоне срыва сделки Чернов. Он также отметил, что, если предложение такого покупателя устроит «Лукойл», «камнем преткновения может стать размер дисконта, неизбежного для подсанкционной компании», который, согласно приведенным специалистом оценкам, может составить от 30 до 70 процентов.

В свою очередь эксперты, опрошенные ТАСС, считают, что «Лукойл» в нынешних условиях может продать зарубежные активы по частям, проще всего — уже имеющимся партнерам по проектам. Справедливую их стоимость собеседники агентства оценили примерно в 12 миллиардов долларов, при этом также не исключив того, что с учетом срочности сделки могут быть предоставлены значительные скидки.

В Молдавии уже заявили, что правительство страны выкупит активы российской компании для работы аэропорта Кишинева, а болгарские депутаты ввели внешнее управление ее активами («Лукойлу» принадлежит единственный местный НПЗ).