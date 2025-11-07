В Кремле высказались о ситуации вокруг зарубежных активов «Лукойла»

Песков: Ущерб интересам таких компаний, как «Лукойл», вредит мировой торговле

Законные интересы такой крупной международной компании, как «Лукойл», должны соблюдаться «с точки зрения правил международных торговых и экономических отношений». Об этом на фоне ситуации вокруг зарубежных активов компании заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Отметив в своем комментарии, что «нарушения в этой области неприемлемы и вредят общемировому режиму торговли», он также указал, что тема эта «не совсем касается Кремля», а между соответствующими процессами и переговорами по поводу украинского конфликта связь отсутствует. «Все-таки это, скорее, относится к коммерческим отношениям и к незаконным торговым ограничениям с точки зрения международного права», — сказал Песков.

В октябре США и Великобритания включили российскую нефтяную компанию в свои санкционные списки. После этого «Лукойл» сообщил о достижении договоренности с международным энергетическим трейдером Gunvor по поводу полной продажи своей «дочки» Lukoil International GmbH, владеющей иностранными активами группы.

6 ноября Минфин США пообещал, что нефтетрейдер «не получит лицензию на извлечение прибыли» из-за его якобы имеющихся связей с Москвой. После этого Gunvor, назвав заявление американского министерства в корне «неверным и ложным», отозвал предложение о покупке активов.

Акции «Лукойла» на этом фоне продолжили дешеветь. Reuters стало известно, что компания на фоне санкций перенаправит нефть с каспийских месторождений, запустив перевалку, минуя Баку, в порт Махачкалы для дальнейшей отгрузки на экспорт через Новороссийск.