Акции «Лукойла» упали после срыва сделки с Gunvor

Акции «Лукойла» упали на 4 процента после отказа США одобрить сделку с Gunvor

Отказ международного энергетического трейдера Gunvor от предложения по покупке зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл» привел к падению акций последней на Мосбирже в пределах четырех процентов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

С момента попадания в американский санкционный список, что и стало поводом для продажи иностранных активов, стоимость производителя упала более чем на 15 процентов.

Самые жесткие за все время меры в отношении российского нефтяного сектора, в том числе против «Лукойла», Минфин США ввел 22 октября. В ведомстве объяснили, что таким образом Вашингтон после неудачных прошлых попыток хочет заставить Москву сесть за стол переговоров в вопросе завершения боевых действий на Украине.

Вскоре компания объявила, что намерена избавиться от бизнеса за пределами России, поскольку развивать его под санкциями не представляется возможным. Эксперты обсуждали, сколько «Лукойл» может потерять на продаже, однако спустя несколько дней производитель объявил, что договорился о сделке с Gunvor.

Этот трейдер известен связями с Россией, в списке его основателей есть российский гражданин, хотя с 2014 года основным владельцем компании является Торбьорн Торнквист. Скорость и масштаб сделки — Gunvor собирался купить все активы, не имея для этого финансовых возможностей, — удивили участников рынка, а СМИ сообщили, что власти США хотят внимательно присмотреться к покупателю.

Накануне, 6 ноября, Минфин США в социальной сети X назвал Gunvor «кремлевской марионеткой» и пообещал, что нефтетрейдер «никогда не получит лицензию на извлечение прибыли».

Сразу после этого трейдер отозвал предложение о покупке. При этом пресс-секретарь компании Сет Пьетрас подчеркнул, что сообщение ведомства не соответствует действительности.