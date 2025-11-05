Президент Болгарии не подписал касавшийся правил продажи завода «Лукойла» законопроект

В Болгарии наложили вето на законопроект об условиях продажи активов «Лукойла»

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на законопроект об инвестициях, касающийся в том числе условий возможной продажи в стране активов российской компании «Лукойл». Как сообщает ТАСС, глава государства увидел в документе неконституционные положения и не стал его подписывать.

Законопроект приняли 24 октября, спустя менее двух суток после того, как «Лукойл» попал под санкции США. Теперь Радев оспорил решение парламентариев о том, что сделки в обязательном порядке должны проводиться под контролем Государственного агентства национальной безопасности, которое должно выдать письменное заключение о возможности продажи активов. Связанную с этим зависимость правительства от указанного ведомства президент счел недопустимой согласно основному закону страны.

В конце октября болгарские депутаты приняли еще одно решение, связанное с работой принадлежащего российскому бизнесу единственного в стране НПЗ — они временно запретили экспорт топлива в страны Евросоюза, сославшись на необходимость обеспечить энергетическую безопасность государства и стабильность внутреннего рынка топлива.

Завод в Бургасе перешел в собственность «Лукойла» в 1998 году. В последнее время София принуждает его продать предприятие, в частности заставив отказаться от переработки нефти из России, а также выписывая штрафы. В начале 2025-го болгарский премьер заявлял о семи претендентах на покупку НПЗ.