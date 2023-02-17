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19:49, 17 февраля 2023Экономика

Болгария оштрафовала «Лукойл» на миллионы евро

«Лукойл-Болгария» оштрафован на 34,6 млн евро за злоупотребление доминирующим положением

Фото: Елена Майорова / Globallookpress.com

Комиссия по защите конкуренции (КЗК) оштрафовала нефтяную компанию «Лукойл-Болгария» на 67 миллионов левов (34,6 миллиона евро) за злоупотребление доминирующим положением на рынке страны, сообщает «Интерфакс».

КЗК пояснила, что компания допустила нарушение закона о конкуренции, выражающееся в злоупотреблении доминирующим положением через ценовое давление на конкурентов в области оптовой торговли топливом в стране. «Лукойл-Болгария» занимает более чем половину рынка и является лидером оптовой торговли моторным топливом.

С 5 февраля вступило в силу эмбарго Евросоюза, но Болгария получила отсрочку, пока не национализирует крупный нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Бургасе. В январе издание Die Welt написало, что Болгария тайно снабжала Вооруженные силы Украины (ВСУ) дизельным топливом. Нефтепродукты производились на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл нефтохим Бургас».

Российская нефтегазовая компания «Лукойл» опровергла информацию о тайных поставках. Она собирается оспорить появившиеся в СМИ сообщения через суд.

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Платон Щукин
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