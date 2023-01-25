«Лукойл» опроверг сообщения о поставках топлива на Украину

«Лукойл» опроверг сообщения о поставках дизельного топлива с завода в Болгарии на Украину

Российская нефтегазовая компания «Лукойл» опровергла информацию о тайных поставках дизельного топлива на Украину с завода в Болгарии. Об этом заявила пресс-служба организации, пишет РИА Новости.

По ее словам, компания не имеет и не имела контрактов на соответствующие поставки. В «Лукойле» объяснили появление и распространение информации «нечистоплотной конкурентной борьбой на отечественном энергетическом рынке».

Компания собирается оспорить появившиеся в СМИ сообщения через суд.

Об экспорте дизельного топлива с завода «Лукойл нефтохим Бургас» 18 января написала немецкая газета Die Welt. Издание утверждало, что поставки на Украину «производились тайно и через зарубежные фирмы-посредники» и завершились в начале 2023 года, когда предприятие полностью перешло под управление Болгарии. Газета также привела слова экс-министра финансов Болгарии Асена Василева, который заявил, что Болгария стала одним из крупнейших экспортеров дизеля на Украину и периодически покрывала до 40 процентов потребностей страны в данном виде топлива.