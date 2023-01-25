Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:33, 25 января 2023Экономика

«Лукойл» опроверг сообщения о поставках топлива на Украину

«Лукойл» опроверг сообщения о поставках дизельного топлива с завода в Болгарии на Украину

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская нефтегазовая компания «Лукойл» опровергла информацию о тайных поставках дизельного топлива на Украину с завода в Болгарии. Об этом заявила пресс-служба организации, пишет РИА Новости.

По ее словам, компания не имеет и не имела контрактов на соответствующие поставки. В «Лукойле» объяснили появление и распространение информации «нечистоплотной конкурентной борьбой на отечественном энергетическом рынке».

Компания собирается оспорить появившиеся в СМИ сообщения через суд.

Об экспорте дизельного топлива с завода «Лукойл нефтохим Бургас» 18 января написала немецкая газета Die Welt. Издание утверждало, что поставки на Украину «производились тайно и через зарубежные фирмы-посредники» и завершились в начале 2023 года, когда предприятие полностью перешло под управление Болгарии. Газета также привела слова экс-министра финансов Болгарии Асена Василева, который заявил, что Болгария стала одним из крупнейших экспортеров дизеля на Украину и периодически покрывала до 40 процентов потребностей страны в данном виде топлива.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили о готовящемся контрнаступлении ВСУ
Завершено следствие по делу о мошенничестве экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Путин рассказал о заградотрядах в рядах ВСУ
Шольц заявил о приверженности недопущению эскалации с Россией
Тарпищев высказался о поражении Рублева в четвертьфинале Australian Open
Опубликована карта боевых действий на Украине
Португалия отправит Украине взвод танков Leopard 2
В Азербайджане призвали прекратить деятельность армянской АЭС
Украина попросила Германию отправить ей 10 тысяч терминалов Starlink
Путин назвал защиту России целью спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.