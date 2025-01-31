На российский нефтезавод в Болгарии нашлось семь покупателей

Премьер Болгарии Желязков сообщил о семи претендентах на покупку НПЗ «Лукойла»

Купить нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Лукойла» в Болгарии хотят сразу семь компаний, его стоимость составляет порядка двух миллиардов долларов. Об этом рассказал премьер республики Росен Желязков, передает «Коммерсантъ».

По его словам, предварительно интерес к предприятию в Бургасе проявили 24 претендента, но теперь их количество сократилось. Чиновник указал, что государство не входит в этот список, хотя могло бы в случае выделения финансирования.

Ранее оппозиция Болгарии потребовала, чтобы НПЗ перешел в собственность государства, потому что с ним возникает множество проблем. Так, в случае планового ремонта на рынке может возникнуть недостаток топлива. Однако власти указали, что бюджету и без этих денег не хватает девяти миллиардов долларов, поэтому найти средства не получится.

Завод в Бургасе перешел в собственность «Лукойла» в 1998 году. В 2023-м болгарские власти вынудили российскую компанию выставить его на продажу с помощью запрета на переработку нефти из России в стране.

С 1 марта прошлого года Болгария полностью остановила импорт российской нефти. До того момента «Лукойл» не высказывал желания продавать бизнес в республике, но после начал пересматривать стратегию.