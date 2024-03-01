Болгария прекратит закупки российской нефти

Болгария остановит импорт нефти из России

Болгария с 1 марта 2024 года прекратит импорт российской нефти. Об этом со ссылкой на агентство EFE пишет «Интерфакс».

С этого дня вступило в силу решение парламента республики, принятое в конце прошлого года. Согласно ему, поставки нефти из РФ были снижены вдвое с 1 января, затем с 1 февраля они сократились до 25 процентов. С 1 марта произошла полная остановка импорта.

Евросоюз освободил несколько стран альянса, в том числе Болгарию, от запрета на поставки российской нефти до конца 2024 года. Однако болгарские власти решили досрочно отказаться от закупок сырья из РФ.

В январе стало известно, что Болгария закупила для своего единственного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Бургасе партии нефти в трех странах. В республику пришли две партии казахстанской нефти объемом 70 тысяч тонн каждая и по одной партии из Ирака и Туниса объемом 76 тысяч тонн и 33 тысячи тонн соответственно. Новые поставщики должны помочь Болгарии заменить российское сырье.