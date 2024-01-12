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16:44, 12 января 2024Экономика

Болгария нашла замену российской нефти

Reuters: Болгария заменит нефть из России на сырье из Казахстана, Ирака и Туниса

Фото: ADIGUN AMPA / Unsplash

В январе Болгария закупила для своего единственного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Бургасе партии нефти в трех странах. Новые поставщики, которых нашла страна, должны помочь ей заменить российское сырье, использовать которое будет запрещено с 1 марта 2024 года, передает Reuters.

По данным трейдеров и LSEG (London Stock Exchange Group), в страну пришли две партии казахстанской нефти объемом 70 тысяч тонн каждая и по одной партии из Ирака и Туниса объемом 76 тысяч тонн и 33 тысячи тонн соответственно.

В минувшем году Болгария покупала более 100 тысяч баррелей российской нефти в сутки, что делало ее четвертым по величине клиентом компаний из России с поставками по морю. Опрошенные участники рынка полагают, что полноценной заменой российского сорта Urals может выступить казахстанская KEBCO.

Проблемой для такого варианта остается ограниченное предложение этого сорта на рынке и более высокая цена, потому что российская нефть из-за потолка цен продается с дисконтом.

Впрочем, Болгария имела право приобретать сырье из России по стоимости и выше потолка вплоть до 31 декабря 2024 года, но страна сама захотела завершить все дела с Москвой раньше. Решение стало возможным благодаря компромиссу, к которому в ноябре пришли ведущие политические силы, представленные в парламенте республики.

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      Платон Щукин
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