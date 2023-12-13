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18:59, 13 декабря 2023Экономика

Названа покупающая нефть из России по ценам выше потолка европейская страна

В ЕК заявили о праве Болгарии покупать российскую нефть по цене выше потолка ЕС

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Болгария имеет право покупать российскую нефть по цене, превышающей ценовой потолок Евросоюза, заявил представитель Еврокомиссии Дэниел Шеридан Ферри. Его цитирует «Интерфакс».

Чиновник объяснил, что названная страна пользуется разрешением, выданным ЕС, «чтобы гарантировать безопасность снабжения». Срок действия этого исключения истечет 31 декабря 2024 года, но Болгария может сама решить досрочно перестать им пользоваться, сказал Ферри, отметив, что ЕК в курсе, что такая возможность сейчас существует.

Установленный странами Запада, в том числе Европой, потолок цен на российскую нефть составляет 60 долларов за баррель. Осенью средняя цена на основной экспортный сорт Urals значительно превышала этот уровень, а в декабре, в результате резкого снижения нефтяных котировок и ужесточения давления со стороны США, опустилась ниже отметки.

В ноябре ведущие партии Болгарии договорились полностью прекратить с марта 2024 года импорт нефти из России, которую использует НПЗ, принадлежащий российской компании «Лукойл». Там в свою очередь предупредили о возможности остановки производства и продажи бизнеса в стране, заявив, что такая возможность рассматривается в ответ на «дискриминационные законы, другие несправедливые, предвзятые политические решения» писал РБК.

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      Дмитрий Воронин
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